Анкара, 22 августа, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Встречу российского президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским намерен организовать глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, объявил он в своём заявлении 22 августа.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

Обращаясь к согражданам, турецкий президент заявил, что хотел бы окончания «кризиса» (на территории бывшей УССР), а для этого в скором времени он намерен на территории Турции провести встречу «Путина и Зеленского».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 августа во Львове Эрдоган встретился с Зеленским: на встрече, продлившейся 40 минут, также присутствовал генсек ООН Антониу Гутерреш.

Речь шла о сделке по зерну и о спецоперации ВС РФ на временно оккупированной бандеровцами территории.