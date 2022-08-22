Нью-Йорк, США, 22 августа, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Работа над новым вариантом Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений интересует США, они хотели бы договориться с Россией, заявила 22 августа на заседании СБ ООН постоянный американский представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд.

США и Россия

Она заявила, что США хотели бы возобновления «взаимовыгодных инспекций», которые до недавнего времени осуществлялись по согласованию с Россией. Кроме того, Штаты хотели бы начать переговоры по новому двустороннему СНВ, поскольку Вашингтон заинтересован в сокращении ядерных вооружений.

Линда Томас-Гринфилд «Мы готовы работать со всеми странами по снижению рисков и укреплению стратегической стабильности».

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Напомним, Россия объявила о прекращении инспекций в рамках СНВ-3, поскольку считает, что США чинят препятствия и работа оказывается непродуктивной при теперешнем отношении со стороны Вашингтона.