Новосибирск, 22 августа, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Авиакомпания «Ширак Авиа» будет выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Ереван (Армения). Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском аэропорту «Толмачёво».

Tolmachevo.ru Аэропорт Толмачево. Новосибирск

Рейсы будут выполняться с 10 сентября 2022 года на воздушных судах Boeing 737-500.

Из Новосибирска самолёты будут летать по субботам в 05:20 (время местное), из Еревана — по пятницам в 21:15.

В воздушной гавани уточнили, что расписание может изменяться.

Отметим, что новосибирский аэропорт «Толмачёво им. А. И. Покрышкина» является крупнейшим за Уралом транзитным авиаузлом на важнейших направлениях между Европой и Азией.