Санкт-Петербург, , 18:58 — REGNUM Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил осуществить проверку программы комплексного развития территории (КРТ) в Санкт-Петербурге — так обозначается программа реновации хрущёвок. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе СКР.

Председатель СК России Александр Бастрыкин Sledcom.ru

Бастрыкин заинтересовался петербургской реновацией после того, как жители Северной столице стали часто выражать несогласие с программой КРТ.

По поручению Бастрыкина ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проверит доводы граждан и затем предоставит главе СКР доклад о ситуации. При этом центральный аппарат СК России проконтролирует исполнение поручения.

Напомним, что многие петербуржцы всеми возможными способами пытаются противостоять реновации. Граждан не устраивает то, что новое жильё тем жителям, чьи дома попали под реновацию, могут дать не в том районе, где они ранее проживали, и не с тем же количеством комнат.

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