Берн, , 18:31 — REGNUM В Швейцарии резко подскочили объёмы продаж дров и электрогенераторов, сообщает 22 августа газета Blick.

Заготовка дров Наталия Николаева © ИА REGNUM

Такое явление наблюдается на фоне ожидания проблем с электричеством в приближающемся отопительном сезоне.

По данным крупнейшего в Швейцарии онлайн-магазина Digitec-Galaxus, продажи дров увеличились на 1897%, то есть почти в 20 раз. По словам представителя компании, люди готовятся к проблемам с отоплением.

Кроме того, почти в 20 раз увеличились объёмы продаж аккумуляторов и зарядных устройств. Спрос на электрогенераторы, солнечные панели, тепловентиляторы и обогреватели значительно превысил средний показатель прошлого года.

На фоне этих процессов власти Швейцарии готовятся к «чрезвычайным ситуациям», так как из-за проблем с энергетикой в стране могут начаться беспорядки и грабежи.

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