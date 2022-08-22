Вильнюс, 22 августа, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Штраф и временное ограничение свободы назначены судом жителю города Таураге (Литва) за призывы к насилию в отношении русских, сообщает 22 августа Delfi.

Прокуратура Калужской области Приговор суда

Призывы были размещены в комментариях к заявлению литовского президента Гитанаса Науседы по поводу спецоперации ВС РФ на временно оккупированной бандеровцами территории бывшей УССР.

Науседа, реагируя на начало Россией СВО, заявил в соцсети, запрещённой на территории РФ, что Вильнюс делает всё, чтобы поскорее закончилась «авантюра России».

Литовец же призвал к насилию в отношении русских и сегодня суд Литвы приговорил его к €500 штрафа и к ограничению свободы сроком на четыре месяца.

Он признан виновным в том, что выделял людей по национальному признаку, «призывал к насилию в отношении этих людей, а также насмехался над русскими, вызывал ненависть к ним».