Брянск, 22 августа, 2022, 17:45 — ИА Регнум. День флага отметили 22 августа в Брянске. На площади Воинской Славы триколор подняла на флагшток почётная гостья из ЛНР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг России

Торжественная церемония прошла у подножия Кургана Бессмертия. Российский флаг подняли на флагшток губернатор Александр Богомаз и жительница подшефной Брянки Луганской Народной Республики, чемпионка города Брянки по гандболу Диана С.

Для гостей праздника выступили творческие коллективы учреждений культуры, правоохранительных органов и силовых ведомств Брянской области. А спортсмены в центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска провели велокросс по пересечённой местности.

Как сообщало ИА REGNUM, торжества по случая Дня флага России проходят во всех субъектах.