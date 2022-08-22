Тверь, 22 августа, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Церемония торжественного вручения государственных наград состоялась в Твери в День государственного флага российской Федерации 22 августа, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Прсс-служба правительства Тверской области Вручение госнаград

Награды жителям региона, а также паспорта вручил губернатор Игорь Руденя.

«Хочу поблагодарить всех, кому сегодня вручены высокие награды, за верность интересам Отчизны и ответственность за судьбу страны, за труд во благо родной земли. Наша страна сегодня проходит очень непростой путь. И наши сердца переполняет любовь к родине и готовность выполнять любые государственные задачи. Наша страна входит в новую историческую эру с высоко поднятой головой. Мы равняемся на наших героев и тружеников», — отметил Игорь Руденя.

Глава региона, в частности, вручил родным Александра Валяева, погибшего при защите Донбасса, Орден Мужества, которым он был награждён посмертно. Губернатор отметил, что подвиг всех, кто сегодня с честью исполняет воинский долг, навсегда вписан в героическую историю страны, станет примером патриотизма и преданности своей Родине.

Также Игорь Руденя вручил медаль «За отвагу» военнослужащему, который участвовал в проведении специальной военной операции и проявившему мужество, смелость и решительность. Медаль «За отличие в охране общественного порядка» вручена начальнику бюро специальных технических мероприятий УМВД Российской Федерации по Тверской области Владимиру Блинову и полковнику полиции в отставке Сергею Шурыгину. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён глава Старицкого района Сергей Журавлёв. Также глава региона вручил ряд государственных и региональных знаков.

Кроме того, пяти школьникам из Твери, Калининского и Конаковского районов, Лихославльского муниципального округа Игорь Руденя вручил паспорта гражданина Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа Россия отмечает День Государственного флага. Праздник был установлен в 1994 году.