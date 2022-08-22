Москва, , 16:43 — REGNUM Бандеровский режим на территории бывшей УССР не скрывает своих планов «убивать русских», написала 22 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Российский дипломат выложила видео, на котором посол б. УССР в Казахстане говорит, что перед Киевом сейчас стоит задача «убивать как можно больше русских».

По его словам, нужно совершить таких деяний как можно больше, чтобы «нашим детям» пришлось меньше убивать русских. Представитель МИД РФ заявила, что такие вещи может говорить «только посол террористического режима».

«Восемь лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всём Москву, теперь о планах национальной чистки говорят открыто», — написала Захарова.

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