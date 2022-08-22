Москва, 22 августа 2022, 16:41 — REGNUM Депутаты Госдумы проведут консультации с российскими министерствами при подготовке официального заявления по ситуации на Запорожской АЭС. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 августа, об этом заявил руководитель думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов.
Ранее о подготовке обращения к ООН и парламентским организациям рассказал руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.
«Поручения даны всем ведущим профильным комитетам проработать эту тему и одновременно провести консультации со всеми министерствами и ведомствами, включая силовые. Поставлен в известность и президент, с ним проговорил председатель Думы. Эта озабоченность разделяется фактически и всем обществом», — сказал Зюганов по итогам совещания со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
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