Два вертолёта Ми-8 вылетели для тушения лесного пожара в Ростовской области
Каменский район, Ростовская область, 22 августа, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В Ростовской области вспыхнул пожар на территории Каменского лесничества. Для тушения пожара вылетели два вертолёта Ми-8. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 22 августа.
Aviales.ru
Горящий лес
О возгорании в Калитвинском участковом лесничестве стало известно примерно в 14:30 мск 22 августа. По оперативным данным, огонь распространился на площади 0,5 гектара.
В тушении задействовано 50 человек и 18 единиц техники. Борьбу с огнём с воздуха будут вести экипажи вертолётов Ми-8.