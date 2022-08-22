Турция, 22 августа, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Владимир Зеленский озабочен невозможностью вполне доверять своему окружению, сообщил 22 августа журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

При посещении города Маниса (Турция) главе страны был задан вопрос о международной обстановке и о территории бывшей УССР, где проходит спецоперация ВС РФ, а также о переговорах 18 августа во Львове с Зеленским, в которых участвовал Эрдоган.

«Он очень обеспокоен, — сказал Эрдоган о Зеленском. — Вокруг него есть люди, которые его много обманывают».