Боржоми, Грузия, , 16:16 — REGNUM Для тушения лестного пожара в Боржомском муниципалитете края Самцхе-Джавахетия в Грузии приходится привлекать всё больше сил. Об этом 22 августа сообщил журналистам губернатор региона Бесо Амиранашвили, передаёт телеканал «Рустави 2».

Лесной пожар в Боржомском ущелье Gov.ge

«По поручению премьер-министра мобилизованы все соответствующие службы. Мобилизованы министерство обороны, все подразделения МВД, на которые возложена ответственность за тушение пожаров, в том числе департамент специального назначения, мобилизовано около 1000 человек», — сказал Амиранашвили.

По его словам, к процессу привлечены вертолеты, создан штаб оперативного управления. Устранена опасность распространения огня на населённые пункты.

Сообщается, что министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и глава минобороны Джуаншер Бурчуладзе находятся на месте пожара.

Стоит отметить, что пожар в Боржомском муниципалитете тушат с 20 августа. Накануне с огнём боролись 250 человек.

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