Москва, 22 августа 2022, 16:13 — REGNUM Эстонии категорически не следует укрывать Наталью Вовк, подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной, написал 22 августа член Совфеда Владимир Джабаров в своём телеграм-канале.
По словам сенатора, «практически нет сомнений» в том, что Таллин откажется выдать Вовк — исполнительницу убийства Дугиной.
В этом случае у России будут «все основания для жёстких действий РФ против эстонского государства, которое укрывает террористку».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вовк из бывшей УССР скрывается в Эстонии, Москва будет требовать её экстрадиции.
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