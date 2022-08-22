Москва, 22 августа, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Эстонии категорически не следует укрывать Наталью Вовк, подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной, написал 22 августа член Совфеда Владимир Джабаров в своём телеграм-канале.

council. gov.ru Сенатор Владимир Джабаров

По словам сенатора, «практически нет сомнений» в том, что Таллин откажется выдать Вовк — исполнительницу убийства Дугиной.

В этом случае у России будут «все основания для жёстких действий РФ против эстонского государства, которое укрывает террористку».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вовк из бывшей УССР скрывается в Эстонии, Москва будет требовать её экстрадиции.