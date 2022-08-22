Астана, 22 августа, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Аким (глава) Актюбинской области Казахстана Ондасын Уразалин 22 августа принял участие в закладке первой капсулы в строительстве ветряной электростанции «Хромтау». Об этом сообщает новостной портал zakon. kz.

(сс) reynermedia Ветряная электростанция

По данным журналистов, площадь станции будет составлять 150 га. Её проектируемая мощность — 155 Мвт. Предполагается, что станция позволит ликвидировать дефицит электроэнергии в регионе.

Строительство поручено международной группе компаний, занимающейся добычей и переработкой природных ресурсов Eurasian Resources Group. Это первый подобный проект для ERG. Она инвестировала в строительство 110 млрд тенге (более 13,5 млрд рублей).

Стоит отметить, что в министерстве энергетики Казахстана прогнозируют скорый дефицит электроэнергии по всей стране. К 2035 году планируется построить атомную электростанцию возле озера Балхаш.