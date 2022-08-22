Новосибирск, 22 августа, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Современная Россия — сильное государство, твердо стоящее на страже своих национальных интересов. Об этом сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своём поздравлении с Днём Государственного флага России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаг России

«Флаг России олицетворяет мощь, величие и независимость нашей державы, — подчеркнул Травников. — Сегодня мы выражаем особую благодарность нашей российской армии, которая защищает суверенитет страны и самоотверженно сражается за идеалы свободы и демократии. Благодаря мужеству и отваге наших бойцов в этом году мы отмечаем День Государственного флага с чувством особой гордости».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области 22 августа во всех районах единовременно стартовала праздничная акция «Флаг моего Государства».

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