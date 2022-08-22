Москва, 22 августа 2022, 15:51 — REGNUM Чемпионом Всероссийской Спартакиады по современному пятиборью стал представитель Самарской области Кирилл Мануйло. Об этом 22 августа сообщает ИА REGNUM.
19-летний Мануйло набрал 1509 очков и завоевал золото.
Второе место с результатом 1507 очков занял чемпион мира 2021 года в эстафете Александр Лифанов, который также представляет Самарскую область. Замкнул тройку Егор Громадский из Московской области, у которого 1492 очка).
В мужском турнире по современному пятиборью участвовали 36 спортсменов.