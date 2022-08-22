Москва, 22 августа, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Страны Евросоюза под видом создания миссии по подготовке киевских боевиков на самом деле будут натаскивать террористов и нацистов для киевского режима, сообщила 22 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Надо называть вещи своими именам: ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков. 100 лет назад европейцы тоже не сразу разобрались, что такое фашизм. Потом поняли, но было поздно», — написала Захарова в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз обсуждает создание миссии для подготовки киевских боевиков.

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