Йошкар-Ола, 22 августа, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В Марий Эл в настоящее время проходит восемь избирательных кампаний. 11 сентября жители республики выберут главу региона, депутата Госсобрания по Поволжскому одномандатному избирательному округу №19, также завершатся шесть муниципальных кампаний, сообщает ЦИК Марий Эл.

Марина Каширская ИА REGNUM КОИБы

В день выборов на территории республики откроются 503 избирательных участка. По состоянию на 1 июля текущего года, в списки избирателей внесены 530 425 жителей региона. Все участковые избирательные комиссии будут формировать по итогам голосования итоговые протоколы с QR-кодом.

В процессе голосования будут задействованы 84 КОИБ (комплекса обработки избирательных бюллетеней). Все они будут работать на участках в Йошкар-Оле.

500 участковых и 18 территориальных избирательных комиссий будут оснащены видеокамерами для фиксации нарушений на выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, в выборах на пост главы Марий Эл примут участие четыре кандидата. ЦИК республики зарегистрировал для участия в выборах на пост главы действующего руководителя региона Юрия Зайцева в качестве самовыдвиженца, Валентину Злобину от «Партии пенсионеров», Антона Мирбадалева от ЛДПР и Наталию Глущенко от «Справедливой России — За правду».

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