Йошкар-Ола, 3 августа, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Центризбирком Марий Эл зарегистрировал ещё трех кандидатов, которые примут участие в выборах на пост главы республики. Об этом избирком сообщил в своем telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Так, удостоверения кандидатов получили Валентина Злобина от «Партии пенсионеров», Антон Мирбадалев от ЛДПР и Наталия Глущенко от «Справедливой России — За правду».

Также избирком региона рассмотрел вопрос о признании врача Василия Арисова утратившим статус кандидата, поскольку он не представил в установленные законом сроки документы для регистрации в ЦИК Марий Эл.

Таким образом, в выборах главы Марий Эл примут участие четыре кандидата. Накануне был зарегистрирован врио главы республики Юрий Зайцев, который пойдет на выборы в порядке самовыдвижения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЦИК Марий Эл заявляли, что жалоб на действия избирательных комиссий Марий Эл в ЦИК России не поступало. Поступило только обращение от одного из кандидатов по вопросам «муниципального фильтра». Он уже получил ответ и из ЦИК России, и от избиркома республики.

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