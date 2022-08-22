Саратов, 22 августа, 2022, 15:33 — ИА Регнум. На территории Саратовской области установилась аномально жаркая погода. С 23 по 31 августа в большинстве районов региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

По прогнозам метеорологов, осадков в ближайшие дни не ожидается. Температура воздуха в ночные часы составит около 20 градусов тепла, днем — до +36 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, бархатный сезон в России обычно длится до конца сентября, но в этом году он ожидается очень длительным и закончится не раньше первой декады октября.

Читайте также: Метеоролог Вильфанд рассказал о длительности бархатного сезона в России

Читайте также: В Саратовской области за нарушения в лесах начали штрафовать