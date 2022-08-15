Пенза, , 18:45 — REGNUM В Саратовской области с начала пожароопасного сезона (с 11 апреля) выявили 90 нарушений лесного законодательства, в том числе 11 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Об этом 15 августа сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

В лесу Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Сотрудники лесничеств провели около 6 тыс. патрулирований. К административной ответственности привлекли 96 нарушителей, среди которых нет юридических лиц, только отдельные граждане. Общая сумма выписанных штрафов составила 210 тыс. рублей, из них 104 тыс. рублей — за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

«С 10 августа сроком на 21 день ограничено пребывание граждан в лесах. Мера эта вынужденная и необходимая, поскольку на сегодняшний день уже произошло 7 лесных пожаров на площади 3,8 га. Шесть из них произошли из-за неосторожного обращения с огнем. Один по причине сухой грозы», — уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

ИА REGNUM напоминает, в Новоузенском районе Саратовской области 11 августа на площади почти 50 гектаров горела сухая трава. Огонь перекинулся с травы через пруд и вплотную подошел к селу Пограничное. На окраине населенного пункта загорелись три брошенных дома. Затем огонь перекинулся на надворные постройки, возникла угроза возгорания для жилых домов по улице Копылова.

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