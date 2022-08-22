Хабаровск, 22 августа, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Хабаровский хоккейный клуб «Амур» подписал пробные контракты с тремя игроками. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что соглашение подписаны с нападающими Виктором Комаровым, Сергеем Монаховым и Владиславом Калетником.

28-летний Комаров последние четыре сезона провёл в новосибирской «Сибири». 31-летний Монахов в течение семи сезонов защищал цвета череповецкой «Северстали», после чего год отыграл за «Куньлунь Ред Стар». 27-летний Калетник играл за магнитогорский «Металлург», а прошлом сезоне выступал за владивостокский «Адмирал».