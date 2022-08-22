Ставрополь, , 18:50 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Производительность труда», машиностроительный завод «Профитэкс» из Ставропольского края смог на месяц сократить время производственного процесса фасовочного аппарата, на 20% нарастить производственную мощность предприятия и найти новых партнёров для сбыта продукции, сообщает 22 августа платформа производительность. рф.

Производитель фасовочного оборудования из Ставрополья на месяц сократил время изготовления ключевой продукции Цитата платформы производительность. рф

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«Основным импульсом для включения в нацпроект «Производительность труда» стал визит в прошлом году к нам предприятие правительственной делегации во главе с председателем правительства Михаилом Мишустиным. После завершения мероприятия мы сразу подали заявку на участие — и уже сейчас поводит итоги совместной эффективной работы с экспертами ФЦК.

Мы стали заметно сильнее. Совместно с экспертами реализовали решения, которые дали высокую эффективность, выстроили логистику и открыли возможности для освоения новых рынков сбыта продукции. Наша производительность выросла на 7%, не собираемся останавливаться на достигнутых результатах», — пояснил директор Юрий Князев.

Машиностроительный завод «Профитэкс» является одним из крупнейших российских производителей фасовочного оборудования для пищевой промышленности. Среди клиентов предприятия есть также предприятия косметической и химической отрасли. Пилотным потоком стало производство фасовочного автомата АДНК-39, как наиболее типичного продукта предприятия.

«Узким местом» был определен фрезерный участок с оборудованием ЧПУ. Из-за дефицита деталей с этого участка наиболее часто останавливалась сборка продукта. С командой мы внедрили производственный анализ эффективности использования оборудования, разработали и стандартизировали режимы резания и процесс переналадки, разработали операционные карты процесса.

В результате реализованных мероприятий эффективность фрезерного оборудования повысилась более, чем на 20%. В результате данный участок больше не ограничивает производство и у предприятия при достаточном спросе есть потенциал нарастить объем производства без увеличения численности рабочих, — рассказывает о результатах руководитель проекта ФЦК Александр Агафонов.

Еще одним важным мероприятием стала оптимизация процесса запуска заказов в производство. За счет сокращения количества заказов, одновременно находящихся в производстве, примерно на 35%, удалось сократить время изготовления готовой продукции, повысить ее качество и сократить время решения производственных проблем.

В целом, по итогу реализации проекта время протекания процесса сократилось на 31%, почти на месяц — со 126 до 85 дней, выработка увеличилась с 36 до 39 миллионов рублей на человека, а незавершенное производство, или количество заказов, находящихся в работе, на 30% с 90 до 56 изделий в сутки.

Эксперты ФЦК рекомендовали строительство дополнительного цеха сборки для организации сборки и тестирования продукции. Это позволит предприятию в разы увеличить производственную мощность предприятия, сократить сроки выполнения заказов клиентам, увеличить количество рабочих мест.

«Это особо важно, когда стоит остро вопрос по импортозамещению, так как европейские производители оборудования покидают российский рынок. Компания, как высокотехнологичное и современное производством способно обеспечить сегмент недорогим и качественным упаковочным оборудованием. Например, «Солнечный дар», крупнейший в России производитель томатов (тоже является участником нацпроекта «Производительность труда» вместо немецких компаний, в настоящее время заключил договор на закупку упаковочного оборудования именно с «Профитэкс». И список подобных примеров мы расширяем», — замечает старший руководитель проектов ФЦК Эдуард Нацибулин.

«С помощью инструментов бережливого производства нам удается в разы увеличивать объемы производства. Без дополнительных инвестиций, используя то же оборудование и тот же человеческий ресурс, мы повышаем загрузку оборудования и персонала до 85%.

Работая бок о бок с рабочей группой предприятия, мы организуем производственный процесс таким образом, чтобы обеспечить оптимальное расположение оборудования и последовательность прохождения через него сырья и минимизировать затраты времени и средств на изготовление продукции. Производительность труда на предприятиях с нашей адресной поддержкой в среднем растет в 1,7 раза быстрее, чем у аналогичных компаний за периметром нацпроекта, на 12% против 7%», — пояснил начальник управления ФЦК Игорь Алев.

Как сообщало ИА REGNUM, российские предприятия благодаря участию в нацпроекте «Производи цельность труда», получают доступ к программе профессиональной переподготовки управленческих кадров, мерам финансовой и нефинансовой поддержки, налоговым преференциям, помощь в выходе на экспорт и устранении административных барьеров.