* запрещённая в России организация

Москва, , 15:33 — REGNUM Удостоверение Натальи Вовк, предполагаемой исполнительницы убийства журналистки Дарьи Дугиной, появилось в сети. Изображение документа опубликовал 22 августа телеграм-канал Mash.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Вовк, до замужества Шабан, родилась в 1979 году. Удостоверение на её имя выдано летом 2020 года.

«Предположительно, подозреваемая в убийстве входила в полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Вовк подозревают в совершении подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого находилась Дарья Дугина. По данным ФСБ России, после совершения преступления женщина выехала через Псковскую область в Эстонию.

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