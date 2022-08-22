Цхинвал, , 14:50 — REGNUM За двое суток работы пропускных пунктов на границе Южной Осетии и Грузии через них прошли более 500 человек. Об этом, как передаёт 22 августа агентство «Рес», сообщил на совещании югоосетинскому президенту Алану Гаглоеву начальник Погранслужбы КГБ Валерий Алиханты.

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Максим Цуканов, ИА REGNUM

«С 20 по 21 августа место пересечения госграницы «Раздахан» пересекли 411 человек, из них на въезд — 192, выезд — 219, «Переу» — 97 человек, на въезд — 49, выезд — 48. Из них 20 числа «Раздахан» пересекли 168 человек, 21 августа — 243 человека, «Переу» 20 августа — 40 человек, 21 августа — 57 человек», — сказал Алиханты.

Он отметил, что ажиотажа не было. Возникла только одна проблема, ряд югоосетинских граждан выехали на грузинскую территорию без пропусков, поэтому теперь их не пропускают обратно. Алиханты предложил ввести механизм для таких случаев.

Стоит отметить, что Цхинвал закрыл югоосетино-грузинскую границу в сентябре 2019 года. Это стало реакцией на установку Грузией полицейского блокпоста на территории Южной Осетии возле села Уиста (Цнелис). В августе было решено открывать пограничные пункты каждый месяц с 20 по 30 число.

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