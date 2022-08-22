Пенза, 22 августа, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Для обеспечения школьников Пензенской области бесплатными учебниками из регионального бюджета выделено более 114 млн рублей. До начала сентября образовательные учреждения пополнят школьными автобусами, сообщает 22 августа пресс-служба регионального правительства.

ИА REGNUM В школу

Всего 1 сентября в Пензенской области примут детей 612 учреждений, среди них 305 общеобразовательных, 173 дошкольных, 25 профессиональных и 106 организаций дополнительного образования. За парты сядут 135 125 ребят, в том числе 13 878 первоклассников.

Питание школьников будет организовано в 305 учреждениях. Запланировано введение нового стандарта, в настоящее время разработано двухнедельное сезонное меню.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко остался доволен сроками проведения ремонтных работ в учебных заведениях, однако к 1 сентября необходимо выходить на полную готовность объектов к сдаче в эксплуатацию.

Ранее ИА REGNUM передавало, в рамках реализации региональной концепции «Культурное просвещение детей и молодежи» учащиеся пятых — восьмых и 10-х классов получат учебное пособие «Культурный дневник школьника Пензенской области». Их в этом году получат 62 тыс. детей.

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