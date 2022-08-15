Пенза, , 13:16 — REGNUM Капитальный ремонт еще 31 школы проведут в Пензенской области. Работы намечены на 2024–2025 годы, заявил 15 августа глава региона Олег Мельниченко.

Капремонт Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы рассчитываем получить на 2024–2025 годы финансирование, за счёт которого сможем поставить ещё 31 школу на капитальный ремонт. С учётом того, что мы осуществляем и по своей программе ремонта школ — всё вместе это позволит достаточно хорошо «подтянуть» состояние зданий наших учебных заведений», — считает губернатор.

Мельниченко подчеркнул необходимость чётко планировать данную работу и последовательно действовать, не сбавляя темпов.

В 2022 году в регионе были опасения по поводу намеченного объёма ремонта школ. Глава области заключил, что опасения не подтвердились, образовательные учреждения уже входят в учебный процесс после капитального ремонта.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Пензе в 2022 году капитально отремонтируют школы №46 и №52, а также лицей №29 и гимназию №53.

Из федерального бюджета на ремонт и оснащение школ Пензенской области направлено в этом году более 583 млн рублей.

Читайте также: В Пензе школы стали участниками федеральной программы капремонта