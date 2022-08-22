Волгоград, , 14:45 — REGNUM Флешмоб ко Дню флага России поддержали в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 августа в пресс-службе мэрии.

Флаг России на Мамаевом кургане Цитата из видео

На Мамаевом кургане на ступенях между стен-руин волонтёры развернули 60-метровый флаг в форме буквы «V». Из флагов поменьше участники акции — юнармейцы, воспитанники учреждений сферы молодёжной политики Волгограда, сотрудники федеральных ведомств, составили фразу «Zа Россию».

Волонтёры также раздают прохожим на улицах ленточки-триколоры, поздравят всех с государственным праздником.

Как сообщало ИА REGNUM, День флага России отмечается 22 августа с 1994 года.