Москва, 22 августа 2022, 14:49 — REGNUM Спецслужбы киевского режима подготовили убийство журналистки Дарьи Дугиной, а гражданка бывшей УССР Наталья Вовк его исполнила. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.
В ведомстве заявили, что раскрыли убийство Дугиной.
Исполнительница преступления Вовк прибыла в Россию в июле вместе с несовершеннолетней дочерью. В день убийства женщина находилась на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», гостем которого была погибшая журналистка.
Вовк совершила управляемый подрыв машины, которой управляла Дарья Дугина, а затем вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.
«Материалы расследования переданы в Следственный комитет», — добавили в ФСБ.
Как сообщало ИА REGNUM, Дарья Дугина была одним из соавторов книги о специальной военной операции России по денацификации территории бывшей УССР «Книга Z».
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