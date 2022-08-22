Москва, , 14:49 — REGNUM Спецслужбы киевского режима подготовили убийство журналистки Дарьи Дугиной, а гражданка бывшей УССР Наталья Вовк его исполнила. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.

Взрыв Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция

В ведомстве заявили, что раскрыли убийство Дугиной.

Исполнительница преступления Вовк прибыла в Россию в июле вместе с несовершеннолетней дочерью. В день убийства женщина находилась на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», гостем которого была погибшая журналистка.

Вовк совершила управляемый подрыв машины, которой управляла Дарья Дугина, а затем вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

«Материалы расследования переданы в Следственный комитет», — добавили в ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, Дарья Дугина была одним из соавторов книги о специальной военной операции России по денацификации территории бывшей УССР «Книга Z».

Читайте также: «Книга Z», одним из соавторов которой была Дугина, будет выпущена в печать