Сантандер, Испания, 22 августа, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Европейский союз обсуждает создание миссии для подготовки киевских боевиков, заявил 22 августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Это будет важная миссия. Любая миссия должна быть на уровне конфликта», — сказал он журналистам на международной конференции в испанском городе Сантандер, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, спецоперация России по защите Донбасса закончится не скоро, а миссия сможет «действовать не на территории [бывшей УССР], а в соседней стране».