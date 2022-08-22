Москва, 22 августа, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Основной причиной резкого роста цена на газ в Европе роста стало предупреждение Газпрома об остановке на плановый ремонт газопровода «Северный поток» в период с 31 августа по 2 сентября, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Вопрос о том, подпадает ли Газпром под санкции США и Канады, если заберёт турбину из Германии, пока остаётся открытым, как и вопрос о том, кто будет ремонтировать другие турбины для «Северного потока» и каким образом они могут быть доставлены и установлены вновь без того, чтобы на Газпром не распространились санкции США.

Еврокомиссия ограничивается формальными заявлениями о том, что Евросоюз не вводил санкций против Газпрома и его газопроводов. Тем временем Газпром намеревается на несколько дней полностью остановить поставки газа по «Северному потоку», что вызвало обеспокоенность ЕС.

Пока Евросоюз не может заменить газ из России, единственной, но не самой комфортной инициативой для населения и бизнеса является сокращение потребления газа.

Если сентябрь будет тёплым, но не аномально жарким, то население европейских стран сможет достаточно спокойно пережить трёхдневную остановку поставок газа из России.

Однако возникает вопрос о том, что делать зимой и что делать, если в Европе опять возникнут какие-либо погодные или климатические аномалии. Тогда в режиме экономии придётся жить не только населению, но и бизнесу, в том числе энергоёмким производствам.

Цена газа к зиме, если ситуация с турбинами для «Северного потока» так и не разрешится, может вполне достигнуть $4000 за тысячу кубометров. Из этой тупиковой ситуации есть выход в виде запуска «Северного потока — 2», но Германия и тем более Еврокомиссия на этот шаг не пойдут», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на газ на бирже TTF в Нидерландах 22 августа начали обновлять максимумы со скоростью чуть ли не раз в полчаса и уже к середине дня добрались до $3000 за тысячу кубометров.

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