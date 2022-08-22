Лос-Анджелес, США, 22 августа, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Сервис HBO Max представил видеоролик с главными премьерами 2023 года. Об этом 22 августа пишет «Канобу».

Gage Skidmore Элизабет Олсен

Среди проектов оказался мини-сериал «Любовь и смерть» (Love and Death) с Элизабет Олсен в главной роли. Шоу расскажет историю Кэнди Монтгомери, домохозяйки из Техаса, которую в 1980-х годах обвинили в убийстве её подруги.

Добавим, что помимо Олсен в сериале сыграли Лили Рэйб, Кристен Риттер и Джесси Племонс. Шоураннером выступил Дэвид Э. Келли, а продюсером — Николь Кидман.