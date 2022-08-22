Нарьян-Мар, , 16:42 — REGNUM Сегодня, 22 августа, в День Государственного флага РФ, состоялась церемония торжественного поднятия государственного флага Российской Федерации в Нарьян-Маре. Об этом сообщает пресс-служба Ненецкого автономного округа.

Флаг России Алексей Колчин © ИА REGNUM

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«Одним из символов величия державы, исторического возрождения и силы духа Отечества во все времена был государственный флаг. Он сопровождал каждое важное событие страны, победы и достижения России. С гордо поднятым флагом наши соотечественники совершали и совершают героические подвиги, отстаивая суверенитет государства», — отметил глава региона Юрий Бездудный.

«Государственный флаг РФ — это сплочённые нации, сила духа жителей нашей страны, история самой сильной державы! Сегодня Россию пытаются запретить, подавить наш свободный и открытый дух, дух многонациональной и многоконфессиональной страны. На соревнованиях мы выступаем без флага на флагштоке, но с флагом в душе. Потому что запретить Россию, как и запретить нас с вами, невозможно! Поздравляю всех с праздником свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе свободы, равенства закона и справедливости. Мы народ-победитель! Мы народ-освободитель!»— сказал Андрей Блощинский, руководитель аппарата администрации Ненецкого автономного округа.

Церемония поднятия флага завершилась флэшмобом «Флаг России», где участники развернули белое, синее и красное полотна и соединили их в Государственный флаг РФ.

Помимо этого в Нарьян-Маре состоится концерт «Под флагом России» и автопробег «Zа Россию».

РанееИА REGNUM сообщало, что с Днём Государственного флага граждан России поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин. В своём видеообращении, опубликованном 22 августа, он напомнил, что российский флаг впервые был поднят более трёх веков назад на первом российском военном корабле и с тех пор оставался символом России в сложные периоды её истории.

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