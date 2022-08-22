Новосибирск, , 14:12 — REGNUM Во всех районах Новосибирской области 22 августа 2022 года единовременно стартовала праздничная акция «Флаг моего Государства». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Акция «Флаг моего Государства» в Новосибирске Правительство Новосибирской области

Так, в Новосибирске акция прошла на площадке концертного зала «Евразия» у Березовой рощи. Курсанты Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии России вынесли и развернули огромное бело-сине-красное полотнище размером 18 на 12 метров. К символическому стягу присоединились военнослужащие и ветераны Росгвардии, сотрудники спецподразделений. Участники исполнили гимн России в сопровождении Государственного академического Сибирского русского народного хора. В финале мероприятия волонтеры под песню Олега Газманова «Вперед, Россия!» выстроились в тематическую картину «Россия».

В акции, по официальным данным, участвовали около 300 человек — волонтёры, представители общественных организаций, ветераны военной службы, курсанты и рядовые горожане.

Напомним, что 22 августа в России отмечают День Государственного флага. Дата утверждена в 1994 году.