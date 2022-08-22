Донецк, , 14:09 — REGNUM Жители подконтрольного киевскому режиму села Авдеевка ждут, когда их освободят российские войска. Это признал мэр Авдеевки Виталий Барабаш в интервью Politico.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что значительная часть жителей отказалась покидать дома, хотя Киев объявил «обязательную эвакуацию». Люди прячутся в подвалах, где нет тепла, электричества, вентиляции, они объясняют, что им некуда идти, или у них кончились деньги.

«И я не могу отрицать, что некоторые ждут прихода России», — сказал Барабаш.

Издание отмечает, что Киев не предложил населению подконтрольных ему территорий ДНР должной помощи.

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