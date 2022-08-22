* запрещённая в России организация

Кабул, 22 августа, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Народ Афганистана стал жертвой нескольких разрушительных стихийных бедствий за последние два месяца, которые привели к огромным материальным и человеческим потерям — от смертоносного землетрясения в Хосте и Пактике до разрушительных наводнений последних дней. Насколько велик ущерб от этих инцидентов? Как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) справились с ними? Была ли помощь оказана вовремя? Как организован процесс оказания помощи?

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

В своём обзоре агентство «Шафакна» рассматривает человеческие и материальные потери от наводнений в последние дни и статистику жертв стихийных бедствий за год правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, а также то, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) справлялись с этими инцидентами и реагировали на них.

В последние дни в различных провинциях Афганистана прошли проливные дожди и наводнения, которые привели к большим человеческим жертвам и урону в провинциях Газни, Логар, Вардак, Нуристан и других.

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По данным местных источников, в результате наводнения в Нуристане погибли 20 человек и 45 получили ранения, десять человек погибли в городе Пули-Алам в провинции Логар, 20 человек погибли и более 30 получили ранения в уезде Хуши той же провинции.

Местные источники сообщают, в результате наводнения в уезде Хуши десятки человек пропали без вести, работы по их поиску продолжаются, и количество пострадавших от наводнения в этом районе может возрасти в любой момент. Наводнение также уничтожило 60 жилых домов в провинции Вардак, 30 жилых домов в городе Газни и десятки домов в кишлаке Навдех уезда Малистан провинции Газни, кишлак был полностью затоплен.

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В провинции Нангархар были разрушены сотни жилых домов, а сотни семей были вынуждены покинуть свои дома.

Количество пострадавших от наводнений за последние дни и объём нанесенного ими ущерба пока точно не известны, и в связи с продолжением дождей это число может увеличиться.

Наводнения последних двух дней являются самым смертоносным стихийным бедствием после землетрясений в Хосте и Пактике. Более 760 человек погибли и 1500 получили ранения в результате землетрясения в провинциях Хост и Пактика. Это землетрясение также разрушило тысячи домов в провинциях Хост и Пактика.

Статистика стихийных бедствий за последний год

Министерство по борьбе со стихийными бедствиями правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что за прошедший год из-за землетрясений, наводнений и других стихийных бедствий в Афганистане погибли 1511 человек и 1700 человек получили ранения.

Согласно статистике министерства, за тот же период было полностью разрушено 6 тысяч жилых домов и повреждено ещё 17 тысяч.

Министерство по борьбе со стихийными бедствиями также объявило, что за год, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится у власти в Афганистане, 97 тысяч акров сельскохозяйственных угодий были уничтожены и 9 тысяч голов скота были потеряны из-за стихийных бедствий.

Эта статистика не включает последних наводнений во многих восточных и центральных провинциях страны, которые привели к многочисленным жертвам и разрушениям.

Оказание помощи

Министерство по борьбе со стихийными бедствиями объявило, что оно выделило 100 000 афгани семье каждой жертвы стихийных бедствий, пострадавшие также получили денежную помощь. При этом для пострадавших от землетрясения в провинции Пактика будет построено две тысячи жилых домов на сумму 1,2 миллиарда афгани: тысяча жилых домов в уезде Гаян и тысяча домов в уезде Бармал.

Кроме того, предполагается построить новый поселок в уезде Гаян провинции Пактика для пострадавших от землетрясения в этой провинции и провинции Хост.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что выделили 100 миллионов афгани на неотложную помощь пострадавшим от землетрясения.

Помощь на миллионы долларов от международных организаций и зарубежных стран поступила в восточные провинции, в то время как наводнения в центральных провинциях Афганистана уничтожили сотни домов, тысячи джерибов сельхозугодий и имущество жителей. Но жители этих районов говорят, что объём помощи со стороны международных организаций и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не зафиксирован.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и неэффективное управление

Стихийные бедствия в Афганистане всегда были смертоносными и разрушительными, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продемонстрировали, что у них нет плана борьбы со стихийными бедствиями в Афганистане.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

При предыдущем правительстве Афганистана департамент по борьбе со стихийными бедствиями действовал в разных провинциях страны и сразу приходил на помощь людям в чрезвычайных ситуациях. Сотрудники этого офиса с точки зрения кадров, опыта и технических возможностей имели хорошие возможности для работы с пострадавшими от ударов стихии и оказания им немедленной помощи.

Но в учреждениях, находящихся под управлением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), таких кадров нет, потому что большинство опытных сотрудников были уволены радикалами, и на их место они назначили своих людей. У талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет ни достаточных знаний, ни опыта работы в чрезвычайных ситуациях.

В прошлые годы после при землетрясениях и наводнениях афганские силы безопасности также спешили на помощь людям и спасли многих из них. Но у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) такого нет, и большинству из них незнакома культура сотрудничества и помощи в чрезвычайных ситуациях.

Министерство по борьбе со стихийными бедствиями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие ведомства до сих пор не предприняли никаких превентивных мер в области борьбы со стихийными бедствиями, а их действия при катастрофах были нерешительными и непрофессиональными.

Коррупция в доставке помощи

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, международные организации по оказанию помощи, связи с экономическим кризисом и крайней нищетой, оказали помощь Афганистану на сумму около 900 миллионов долларов. Кроме того, миллионы долларов были выделены Афганистану на оказание помощи жертвам стихийных бедствий.

Но поступало множество сообщений о том, что распределение помощи не было прозрачным, без дискриминации и предвзятости, и при распределении помощи была широко распространена коррупция.

Граждане Афганистана в разных провинциях заявляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вмешиваются в оказание помощи нуждающимся и раздают помощь своим людям вместо нуждающихся. Также есть сообщения о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прибегая к «силе и насилию», получают помощь на «фиктивных людей» и продают её на рынках.

Кроме того, афганские граждане говорят, что при распределении гуманитарной помощи практиковалась «дискриминация». Жители центральных провинций Афганистана, в основном шииты-хазарейцы, заявляют, что гуманитарные организации под давлением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не уделяли серьёзного внимания этим провинциям, и большая часть помощи была сосредоточена в восточных и южных районах страны.

Неэффективное управление талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и повсеместная коррупция с давлением и насилием со стороны группировки в вопросе оказания помощи привели к тому, что миллионы долларов помощи в прошлом году мало повлияли на условия жизни людей, а бедность и голод растут с каждым днём.