Москва, 22 августа, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин сообщил послу Казахстана в РФ Ермеку Кошербаеву, что примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба казахстанского посольства в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Равиль Гайнутдин

«Он дал высокую оценку проводимому два десятилетия мероприятию, подчеркнув необходимость наличия площадки, где представителям различных конфессий даётся возможность обмениваться мнениями и обсуждать глобальные проблемы современности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гайнутдин заявил о важности роли религиозных лидеров, так как они после пандемии выходят на передний план. По мнению главы ДУМ, задача духовенства подсказать политикам, как следует развиваться обществу.

В пресс-службе также сообщили, что Гайнутдин и Кошербаев обсудили необходимость духовного воспитания молодёжи.

Напомним, в этом году Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Нур-Султане. Он продлится с 13 по 15 сентября.