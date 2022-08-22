Краснодарский край, 22 августа, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Усть-Лабинском районе Краснодарского края засуха привела к частичной гибели посевов кукурузы поздних сортов. Об этом ИА REGNUM сообщили в Краснодарском гидрометцентре.

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«В большей степени пострадали посевы кукурузы поздних сроков. У растений наблюдается потеря тургора, пожелтение и засыхание листьев, засыхание пыльцы и нитей початков, череззерница, ускоренный налив и созревание зерна», — уточняется в сообщении.

О последствиях атмосферной засухи проинформированы власти Краснодарского края и спасатели.