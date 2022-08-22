Москва, , 13:36 — REGNUM Законопроект о введении моратория на застройку лесных участков до создания условий по защите лесов планируют подготовить депутаты фракции СРЗП в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 августа, об этом заявил руководитель думской фракции Сергей Миронов.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Депутат напомнил о том, что ранее фракция неоднократно призывала отменить реформу Лесного кодекса РФ, вернуть лесников в лес и прекратить бесконтрольное агрессивное освоение природных богатств.

«Но нас не слышат, и в итоге каждый год мы видим одно и то же — выгорают сотни тысяч, миллионы гектаров леса, тысячи гектаров вырубаются под застройку. И никто толком не занимается восстановлением лесов», — отметил Миронов.

По его словам, часто причиной пожаров становятся умышленные поджоги с целью дальнейшего освоения лесов.

«Схема стара как мир: ушлые дельцы договариваются с местными чиновниками, затем первые сжигают или вырубают лес под видом санитарных вырубок, а вторые переводят земли из категорий лесного фонда в земли сельхозназначения. Очевидно, что порядок перевода земель необходимо ужесточить и добавить туда независимый контроль», — добавил парламентарий.

Миронов предлагает провести серьезную ревизию законодательства по охране лесов и ввести нормы, которые позволят вернуть контроль государства за этой сферой.

«Пока эта работа не завершена, предлагаем ввести мораторий на изменение статуса земель лесного фонда. Иначе через несколько лет многие регионы страны останутся с пеньками и головешками вместо лесов», — заключил он.

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