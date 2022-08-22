Москва, , 13:36 — REGNUM Запрет в ряде европейских стран на въезд российских граждан, к которому призывал Владимир Зеленский, расколол Европу. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что число стран, которые вводят ограничения на свободу передвижения и единолично отказывают гражданам России в выдаче шенгенских виз, растёт. Германия блокирует требование запретить въезд в ЕС, которое становится всё громче.

Пока страны с «болезненными воспоминаниями» о советском периоде настаивают на запрете виз, страны Западной Европы, такие как Германия, Франция и Нидерланды, выступают против такого запрета, говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский обвинил российских граждан в том, что они отбирают чужую землю. Поэтому, считает он, их нужно заставить жить в своём мире до тех пор, «пока не изменят свою философию».

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