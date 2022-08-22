Тбилиси, , 13:32 — REGNUM Требование посольства США в Тбилиси включить в процесс обсуждения предстоящих реформ в Грузии неправительственную организацию (НПО) «Справедливые выборы» (ISFED) является поддержкой Вашингтона революционного сценария в республике. Об этом говорится в распространённом 22 августа заявлении группы независимых депутатов грузинского парламента.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Они отреагировали на заявление американского посольства, что ISFED является надёжной и профессиональной организацией в вопросах проведения выборов, поэтому её нужно включить в состав рабочей группы оп избирательной реформе.

Депутаты напомним, что осенью 2020 года после голосования на выборах в парламент Грузии в ISFED дали неверные итоги параллельного подсчёта бюллетеней. Что признали только через полтора месяца. Кроме того, в НПО тогда сообщили, что разница между выданными бюллетенями и использованными составила 8%, тогда как она составляла менее 1%. Это дало повод оппозиции для проведения массовых акций протеста.

«Когда НПО, совершившее такую масштабную фальсификацию, американское посольство называет самой надёжной наблюдательной организацией за выборами, становится ясно, в чем заключается дело», — заявили депутаты.

По мнению авторов заявления Вашингтон продолжает добиваться возвращения к власти в Грузии партии «Единое национальное движение», чтобы она начала войну с Россией. Это якобы делается из-за того, что правящая партия «Грузинская мечта» отказывается втягивать страну в конфликт.

«Заступаясь за ISFED, посольство США прямо говорит «Грузинской мечте» , что революция должна случиться и «Национальное движение» должно вернуться к власти для открытия второго фронта, а «Грузинская мечта» и общество должны спокойно смириться с этим», — говорится в обращении депутатов.

Напомним, ранее депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили, Гурам Мачарашвилии и Дмитрий Хундадзе, покинув ряды «Мечты», обвинили посла США в Тбилиси Келли Дегнан в подстрекательстве властей к войне с Россией. Они также заявили, что отказ Брюсселя дать республике статус кандидата в ЕС был сделан для того, чтобы у оппозиции был повод дестабилизировать ситуацию в стране, совершить переворот и начать конфликтовать с РФ.

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