Ростов-на-Дону, 22 августа, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Ростовской области широко отпразднуют День Государственного флага России, который отмечается 22 августа. Земляков с праздником поздравил донской губернатора Василий Голубев.

Дарья Драй, ИА REGNUM Российский триколор

«День Государственного флага Российской Федерации является праздником всех жителей нашей большой великой России. И вместе с гербом, гимном наш флаг является символом суверенитета нашей страны. Под флагом России воины совершают ратные подвиги, спортсмены одерживают великие спортивные победы», — отметил глава региона.

Василий Голубев пожелал землякам здоровья, мира, комфорта и успехов.

В этот день в Ростовской области пройдут автопробеги, массовое шествие с 15-метровым флагом РФ, люди с фонариками выстроятся во фразу: «Я люблю Россию». Также состоятся книжные выставки, мастер-классы для детей, концерты.