Екатеринбург, , 13:16 — REGNUM В Екатеринбурге на площади 1905 года прошёл флешмоб в честь Дня государственного флага России. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Флаг России

В небо выпустили 350 воздушных шаров цветов триколора. Также волонтёры раздали прохожим мини-флажки.

После этого от главной городской площади до комплекса «Европа-Азия» прошёл автопробег. Там в ходе флешмоба развернули флаг России.

Также праздничные мероприятия проводятся во всех районах города. Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в России отмечают День флага.