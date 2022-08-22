Москва, 22 августа, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили 22 августа в Министерстве обороны РФ.

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«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов (ВСУ) в районах населенных пунктов Егоровка, Благодатное, Степное в Донецкой Народной Республики, Чкалово в Херсонской области и Двуречное в Харьковской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также было уничтожено в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе восемь реактивных снарядов «Хаймарс» в районе Каховки Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1790 беспилотных летательных аппаратов, 368 зенитных ракетных комплексов, 4372 танка и других боевых бронированных машин, 814 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5016 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.