Москва, 22 августа, 2022, 13:06 — ИА Регнум. До 100 боевиков киевского режима уничтожены в результате ударов российских войск у Зайцево, Артёмовска и Яковлевки в ДНР. Об этом сообщает 22 августа Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

В ведомстве уточнили, что огневые удары были нанесены по позициям 72-й механизированной бригады ВСУ у города Зайцево, 112-й бригады территориальной обороны у города Артёмовск и 101-й бригады территориальной обороны у села Яковлевка.

В результате «уничтожено до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей».

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