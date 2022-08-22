Иваново, 22 августа, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Мероприятия, посвящённые Дню Государственного флага России, проходят 22 августа в городах и районах Ивановской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг России

«Сегодня важный праздник — День Государственного флага России. Флаг России наряду с гербом, гимном — это символы нашей страны, символы ее мощи, независимости и суверенитета. Символ единства нашего народа. Флаг — это еще и любовь к нашей с вами любимой Родине — России», — обратился к ивановцам губернатор Станислав Воскресенский.

Глава региона принял участие в празднике, который состоялся в детском санаторно-оздоровительном лагере «Зеленый Городок». Здесь провели торжественное построение, торжественное поднятие флага Российской Федерации и патриотический флэш-моб «Триколор».

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России, проводятся в городах и районах Ивановской области. Так, в Иванове проходит патриотический автопробег. На площадке около кинотеатра «Современник» состоится акция «Под флагом Отечества».

В молодежном сквере у Центра культуры и отдыха города Иваново для ребят проводятся мастер-классы и патриотический концерт.

Центральным событием дня станет акция «Живая карта» на стадионе «Текстильщик» в 20:00, а затем состоится концерт «Мой флаг — Моя Россия».

День Государственного флага России отмечается в Российской Федерации 22 августа, праздник был установлен в 1994 году.