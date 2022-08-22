Москва, , 13:00 — REGNUM Сегодня, 22 августа, в Москве на Поклонной горе у монумента Победы состоится впечатляющий флешмоб «Карта России», сообщается на портале мэра столицы.

Флаг России на Поклонной горе Дарья Антонова © ИА REGNUM

Тысячи активистов в панамах и футболках в цветах российского флага выстроятся по контуру огромной карты России. Её площадь составит более 1,5 тыс. кв. метров. Начало акции в 15:30, а окончание в 16:00.

Вечером на Поклонной горе состоится большой праздничный концерт с участием известных российских артистов. По окончании концерта запустят фейерверк в белых, синих и красных цветах.

Также в День флага России по всей Москве пройдут различные акции по раздаче флажков, флаеров, лент триколора и наклеек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в Москве на Поклонной горе на главной аллее парка Победы развернут самый длинный «живой» флаг России.

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