Хартум, 22 августа, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Глава Переходного военного совета (военного правительства) Судана Абдель-Фаттах Бурхан посетил районы страны, пострадавшие от непогоды.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

Как сообщает Al-Hadath, Бурхан посетил ряд населённых пунктов на побережье реки Белый Нил. В ходе визита Бурхан оценил ход работ по оказанию помощи жертвам недавних паводков и заявил, что правительство намерено задействовать для борьбы с последствиями непогоды армию и другие силовые структуры.

«Мы объявили состояние мобилизации вооружённых сил для оказания помощи пострадавшим от проливных дождей и наводнений в Судане. И мы намерены оказывать помощь всем пострадавшим гражданам» — заявил аль-Бурхан в интервью Al-Hadath.